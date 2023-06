Gundogan fa gola ma va superato il nodo ingaggio: la verità dopo Istanbul

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Nella giornata di ieri è rimbalzato il nome di Ilkay Gundogan come rinforzo di lusso, a parametro zero, per il Milan che verrà. Il Corriere dello Sport ha parlato addirittura di trattative in stato avanzato tra i rossoneri e il centrocampista tedesco (che ieri, per buona misura, ha deciso la finale di FA Cup con una doppietta da urlo).

Oggi però il CorSport sottolinea come il giocatore faccia ovviamente gola per il suo status da parametro zero ma che potrebbe essere un'operazione complicata a causa dell'ingaggio elevato che percepisce al City il calciatore. In ogni caso la verità sul futuro di Gundogan emergerà dopo la finale del 10 giugno di Champions League a Istanbul: da quel momento si capirà se il centrocampista rimarrà a Manchester o partirà per altre destinazioni.