Gundogan via dal Manchester City? Il punto sul futuro del tedesco

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver perso due finali, una quando era ancora al Borussia Dortmund, alla fine Ilkay Gundogan ci è riuscito: ieri sera il centrocampista tedesco ha alzato al cielo la Champions League per la prima volta, sia per lui che per il Manchester City. Grande protagonista nella cavalcata europea dei Citizens, in molti sospettano però che il futuro del 32enne possa essere altrove.

Il suo contratto è in scadenza nel prossimo 30 giugno e al momento non c'è notizia di un suo rinnovo e anzi suonano le sirene di mercato. Il Barcellona cerca rinforzi e, viste le ristrettezze finanziarie con cui è costretto a fare i conti da qualche tempo a questa parte, poter inserire un giocatore come il nazionale tedesco appare prospettiva allettante. Le prossime settimane ci diranno se, come iniziano a dire in sempre di più, dopo la Champions vinta seguirà l'addio di Gundogan al Man City e Guardiola con destinazione Catalogna. In uno scenario così, difficile inserirsi per le italiane, tra cui il Milan, che è stato più volte accostato al profilo del tedesco.