Sassuolo, Carnevali conferma: "Adli è un giocatore che ci interessa"

All'interno della propria rosa il Milan conta diversi giocatori in esubero e che dovranno essere ceduti da qui alla fine del mercato per non averli come peso per il resto della stagione. Uno di questi è senza dubbio Yacine Adli, centrocampista che nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Fiorentina e che, però, non è stato riscattato dal club viola. Allegri, a inizio raduno, gli ha fatto capire subito che non faceva parte del progetto, tanto che oggi il calciatore, con molta professionalità questo va detto, si sta allenando con Milan Futuro.

Il franco-algerino intanto è finito nel mirino di alcune pretendenti, l'ultima in ordine di tempo il Sassuolo, rientrato in Serie A dopo un solo anno di cadetteria. Ieri l'amministratore delegato del club Giovanni Carnevali ha parlato a margine del Gala Dinner Benefico "United" e ha detto la sua anche sull'interesse per Adli. Le sue parole: "Adli è un giocatore che a noi interessa, poi è chiaro che tutti i calciatori stanno facendo delle valutazioni e stanno aspettando. Peccato, perché sarebbe meglio lavorare fin da subito con le squadre al completo".