Ibra-Milan, Elliott non ha posto limiti temporali alla trattativa

Ibrahimovic e il Milan non hanno ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto, ma il tempo c’è. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Elliott non ha posto limiti temporali e la società lavora in base alle indicazioni trasmesse dalla proprietà. Anche lo svedese sembra non avere troppa fretta di tornare a Milanello per essere sottoposto a test e temponi. Così, non sono attese svolte risolutive nelle prossime ore.