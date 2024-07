Il Bari vuole riportare il rossonero Marco Nasti in Puglia

Domani, durante il primo giorno di raduno a Milanello, il nuovo allenatore non avrà molti attaccanti su cui puntare, al livello di prima squadra. Ci saranno Divock Origi, Lorenzo Colombo e Marco Nasti, tutti fuori dal progetto rossonero e in uscita nelle prossime settimane. A questi si aggiungeranno anche degli elementi più giovani della rosa del Milan Futuro. Per tutti e tre i nomi citati si sta cercando una soluzione, anche se le situazioni sono differenti l'una dall'altra.

Per quanto riguarda Marco Nasti, centravanti classe 2003, oggi la Gazzetta dello Sport parla di un possibili ritorno al Bari. L'attaccante rossonero ha trascorso l'ultima stagione proprio in Puglia, terminata con la salvezza faticosa raggiunta ai playout. Il giovane milanista però ha lasciato una buona impronta e il Bari sarebbe pronto a richiamarlo nuovamente in prestito. Sarebbe la terza cessione a titolo temporaneo consecutiva in Serie B per Nasti che la stagione prima aveva giocato nel Cosenza.