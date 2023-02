Il Betis brucia la concorrenza: Houssem Aouar a un passo

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Goal.com questa mattina il centrocampista francese del Lione Houssem Aouar, destinato a svincolarsi quest'estate dal club transalpino, sarebbe pronto ad accasarsi, a partire dalla prossima stagione, a Siviglia sponda Betis. Il club andaluso avrebbe bruciato la concorrenza, tra le altre di Milan e Roma in Italia, e avrebbe trovato l'accordo con il giocatore che sarebbe già anche stato in visita in Spagna.