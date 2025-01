Il Bologna deve sostituire Posch e pensa a Calabria

Movimenti importanti si stanno registrando anche dalle parti di Bologna a quanto pare. Considerata l'imminente uscita di Stefan Posch, mai entrato in sintonia con Vincenzo Italiano e pronto a rientrare in Germania, all'Hoffenheim, la società rossoblù vorrebbe mettere a disposizione di allenatore e squadre un rinforzo di qualità ed esperienza per la fascia destra.

Per questo motivo, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, l'occhio di Sartori e della dirigenza del Bologna sarebbe caduto su Davide Calabria, in scadenza con il Milan al termine di questa stagione. In teoria sulla fascia di competenza dell'oramai ex capitano rossonero ci sarebbero già De Silvestri e Holm, ma il club emiliano starebbe entrando nell'ottica che più calciatori bravi il Bologna avrà e più sarà forte, motivo per il quale non avrebbe intenzione di lasciarsi sfuggire l'occasione Calabria.