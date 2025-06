Il Botafogo su Okafor, ma lui vuole restare in Europa

A gennaio Noah Okafor si è trasferito in prestito con diritto di riscatto dal Milan al Napoli, con cui ha vinto poi lo scudetto. Ma il suo futuro non sarà nella squadra azzurra che non lo riscatterà per 23 milioni di euro. Lo svizzero non dovrebbe però rimanere nemmeno a Milanello visto che non farà parte del progetto tecnico del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Okafor si sta guardando intorno e una soluzione alternativa potrebbe essere il Brasile dove il Botafogo lo ha messo nel mirino. Difficile però che questa pista possa concretizzarsi visto che la volontà dell'attaccante svizzero è quella di rimanere in Europa e rilanciare la sua carriera.