Il City presenta la prima offerta per Reijnders: 60 milioni non bastano

Era nell'aria da giorni e adesso arriva anche la conferma del collega Matteo Moretto sul proprio profilo X: il Manchester City ha presentato la prima offerta ufficiale per Tijjani Reijnders al Milan. Secondo l'indiscrezione, il club britannico ha messo sul piatto 60 milioni di euro. Questa offerta non è ritenuta sufficiente per il club rossonero. Nei prossimi giorni è atteso un rilancio dall'Inghilterra con Pep Guardiola che vorrebbe avere Reijnders già per il Mondiale per Club.

La sensazione è che il Milan non voglia accettare meno di 75 milioni, come viene riportato dallo stesso Moretto nei commenti al suo tweet. D'altra parte il City sembra essere molto deciso sul mercato, come confermato ieri dal presidente Khaldoon Al Mubarak: "Il nostro obiettivo è avere una nuova squadra pronta per il Mondiale per Club".