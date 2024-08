Il Como spinge per Terracciano: il Milan sta valutando questa soluzione

Nonostante sia stato utilizzato tanto nel corso della pre-season, Filippo Terracciano potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato. Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sull'esterno classe 2003 ci sarebbe il forte interesse del Como, particolarmente attivo quest'estate per mettere a disposizione di Cesc Fabregas una rosa all'altezza della categoria, la Serie A.

Al momento ancora nessuna novità specifica sarebbe arrivata in merito, con il Milan che starebbe seriamente valutando questa soluzione per concedere a Terracciano maggiore spazio.

I NUMERI DI TERRACCIANO CON IL MILAN

Arrivato nel gennaio del 2024 dall'Hellas Verona per 4.5 milioni di euro, Filippo Terracciano non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che credeva al Milan, prima con Stefano Pioli ed ora con Paulo Fonseca, nonostante una pre-season da protagonista. In maglia rossonera, infatti, il classe 2003 ha collezionato solo 6 presenze in tutte le competizioni, che fra l'altro sono spezzoni di partita per un totale di 124'