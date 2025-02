Il dopo Theo potrebbe già avere un nome e cognome: Maxim De Cuyper

Dopo 6 anni insieme il Milan e Theo Hernandez potrebbero separarsi. Dietro questa decisione ci sarebbero non solo i discorsi in stand-by per il rinnovo, ma anche un rendimento deludente che non starebbe invogliando il club rossonero a puntare ancora sul terzino francese.

A fronte di questo il club di via Aldo Rossi starebbe già cominciando a pensare al futuro, al punto che il dopo Theo Hernandez potrebbe già avere un nome e cognome. Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che il preferito del Milan sembrerebbe essere il classe 2000 del Club Bruges Maxim De Cuyper, profilo che Moncada, Ibrahimovic e Furlani hanno avuto modo di visionare più da vicino in occasione della sfida di San Siro in Champions League tra i belgi ed il Milan dello scorso ottobre.