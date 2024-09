Il futuro di Theo? il terzino rossonero ha dato una risposta molto chiara

Theo Hernandez ai microfoni di Sky commenta il netto successo del Milan sul Lecce per 3-0: "Bello. Nei primi match non siamo stati bravi ma adesso stiamo cominciando a lavorare bene, a giocare bene e fare quel che ci dice il mister. Siamo felici per aver fatto una grande partita, che è la cosa più importante".

29 gol come Paolo Maldini: "Non lo sapevo. Sono felice di aver fatto tanti gol con questo club e spero di farne ancora altri".

Sono sei anni che sei al Milan, rimarrai a lungo come Maldini? "Sono molto felice qua, la gente mi vuole bene e la squadra mi vuole bene ed è la cosa più importante".