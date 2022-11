Il Giornale - Adli trova poco spazio: in prestito a gennaio?

MilanNews.it

Il Giornale di questa mattina parla del mercato e anche del mercato rossonero. Sotto la lente di ingrandimento Yacine Adli, arrivato a Milanello quest'estate dopo essere stato lasciato in prestito al Bordeaux la passata stagione, che ha giocato solamente 46 minuti in questa prima parte di esperienza rossonera, distribuiti in 4 presenze. Tra le possibilità di ambientamento a un nuovo tipo di calcio e a nuovi ritmi c'è anche quella di essere girato in prestito a gennaio in una squadra dove abbia la possibilità di crescere e mettersi alla prova con maggiore continuità.