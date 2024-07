Il Giornale - Ecco Morata, ma il Milan non si accontenta: avviati i contatti per Fullkrug

vedi letture

Il Milan ha chiuso nella giornata di ieri l'acquisto di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. Ma dirigenti rossoneri non si vogliono accontentare dello spagnolo e puntano a prendere anche un altro attaccante da regalare a Paulo Fonseca. Per questo motivo, come riferisce stamattina Il Giornale, il club di via Aldo Rossi ha avviato i contatti per Niklas Fullkrug, centravanti tedesco che può lasciare il Borussia Dortmund dopo l'arrivo in giallonero di Guirassy dallo Stoccarda.Furlani e Ibrahimovic sono pronti a cogliere al volo l'occasione.

Questi i numeri di Füllkrug con la maglia del Borussia Dortmund nella stagione 2023-2024:

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 13

PRESENZE BUNDESLIGA: 29

PRESENZE COPPA DI GERMANIA: 1

PRESENZE TOTOLI: 43

MINUTI IN CAMPO: 3335'

GOL: 15

AMMONIZIONI: 1