Il Giornale - Mercato Milan: occhi su Musah e Douath per il centrocampo. No di CDK al PSV

In merito alla campagna acquisti del Milan, l'edizione odierna de Il Giornale riferisce che il club rossonero è al lavoro per chiudere l'acquisto di un altro centrocampista: nel mirino ci sono Musah del Valencia e Douath del Salisburgo. Per quanto riguarda il mercato in uscita, il PSV Eindhoven ha messo gli occhi su Charles De Ketelaere, il quale però ha detto no al trasferimento in Olanda.