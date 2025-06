Il Giornale: "Milan, affondo su Vlahovic ma dalla Turchia offrono 30 milioni"

"Milan, affondo su Vlahovic ma dalla Turchia offrono 30 milioni": scrive così Il Giornale che spiega che il club rossonero cerca rinforzi in attacco e uno dei nomi più caldi è quello di Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus. Sul giocatore serbo, però, c'è la forte concorrenza del Fenerbahce che ha presentato un’offerta che sfiora i 30 milioni di euro più bonus.

Milan-Vlahovic, i numeri con Allegri

Allegri conosce molto bene Vlahovic visto che i due hanno lavorato insieme alla Juventus. Durante l'esperienza comune in bianconero, il serbo, con Max in panchina, ha segnato 41 gol in 99 partite giocate. A livello economico, per strapparlo alla Juventus dovrebbero bastare 20-25 milioni di euro essendo a bilancio per poco più di 19 milioni.