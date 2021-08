Il Giornale - Milan, in arrivo Florenzi dalla Roma: prenderà il posto in rosa di Conti

Il Milan è vicino a prendere Alessandro Florenzi dalla Roma: i rossoneri stanno chiudendo questo affare in in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni. Il terzino prenderà il posto nella rosa milanista di Andrea Conti, che è in uscita dal club di via Aldo Rossi. Lo riferisce stamattina Il Giornale.