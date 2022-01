Il Giornale - Milan, nei prossimi giorni nuovo tentativo per Botman

Non sarà affatto facile chiudere questa operazione di mercato, ma il Milan ci proverà fino all'ultimo per regalare Sven Botman a Stefano Pioli già in questa finestra di mercato invernale: come riferisce Il Giornale, nei prossimi giorni i rossoneri faranno infatti un nuovo tentativo per il difensore centrale del Lille, da sempre in cima alla lista dei desideri del Diavolo.