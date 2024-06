Il Giornale - Real e City hanno chiesto informazioni su Theo, ma la sua priorità è restare al Milan

Quale sarà il futuro di Theo Hernandez? Come riferisce l'edizione de Il Giornale in edicola questa mattina, la sua priorità è di proseguire la sua avventura in rossonero, ma aspetta ancora una proposta di rinnovo con aumento dell'ingaggio (il suo attuale contratto scade nel 2026). Il terzino francese non attenderà però in eterno perchè ci sono alcuni top club europei che hanno già iniziato a chiedere informazioni (Real Madrid e Manchester City).

Questi i numeri di Theo Hernandez con il Milan nella stagione 2023-2024:

PRESENZE SERIE A: 32

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 6

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE TOTALI: 46

MINUTI IN CAMPO: 4055'

GOL: 5

AMMONIZIONI: 13

ESPULSIONI: 1