Il Marsiglia ha chiesto Bennacer al Milan in prestito con diritto di riscatto

Dopo averlo seguito a lungo la scorsa estate, in queste ultime ore del mercato invernale il Marsiglia è tornato alla carica per Ismael Bennacer. L'indiscrezione sull'interesse concreto per il centrocampista del Milan arriva dalla Francia (Le10Sport) e trova conferme anche in Matteo Moretto che su X aggiunge che il club francese ha chiesto l'algerino al Diavolo in prestito con diritto di riscatto. Da capire se la società di via Aldo Rossi darà o meno il suo via libera a questa operazione.