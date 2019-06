Il Mattino - Milan, offerti 9 milioni per Mario Rui: il Napoli ne chiede 13

Il Milan ha messo gli occhi su Mario Rui, per il quale avrebbe offerto 9 milioni di euro al Napoli: lo riferisce Il Mattino che spiega che il club partenopeo ne chiede però 13. Al momento c'è quindi distanza tra domanda e offerta, una differenza non sarà semplice colmare in quanto i rossoneri non sembrano intenzionati ad andare oltre a questa proposta da 9 milioni.