Quale sarà il futuro di Andrea Belotti? L'attaccante del Torino, per ora, non ha rinnovato con il club granata e quindi non è esclusa una sua partenza in estate. Al Gallo, come riporta Il Messaggero, non mancano gli estimatori: il Milan lo tenta da tempo ed è in prima fila, seguito dalla Roma e, più staccato, dal Napoli.