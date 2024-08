Il Milan attende con pazienza offerte per Origi e Ballo

Oltre agli acquisti che procedono a rilento, il Milan deve pensare anche alle cessioni e soprattutto a quelle di due esuberi come Divock Origi e Fodè Ballo-Tourè che sono tornati virtualmente in rossonero dopo le scadenti esperienze in prestito in Premier League tra Nottingham Forest e Fulham. I due giocatori, ricorda Tuttosport, non si sono fatti neanche vedere a Milanello perché già consapevoli di essere fuori dal progetto rossonero e del mister Fonseca.

I rispettivi entourage sono stati già avvertiti, da tempo, di cercare una soluzione per i loro assistiti. E così il Milan deve attendere con pazienza che arrivi qualche offerta concreta per cercare anche di monetizzare qualcosa dalla cessione dei due calciatori. Nel caso dell'attaccante belga non è da escludere neanche l'ipotesi di una rescissione del contratto consensuale.