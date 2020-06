Il Milan blinda Bennacer: incedibile. Clausola attiva solo dal 2021

Le richieste non mancano, ma il Milan non vorrebbe prenderle in considerazione. Ismael Bennacer è al centro delle voci di mercato in questo periodo, con il City e il Psg in prima fila per il talento algerino. Il 22enne rossonero, secondo fonti francesi, piace molto a Leonardo tanto che l’ex dirigente milanista vorrebbe mettere sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro. Fonti societarie invece precisano che la clausola da 50 milioni di euro, inserita un anno fa nel contratto del centrocampista, si attiva solamente dal 2021. Dunque per questa estate il Milan è libero di fare il prezzo del giocatore, ma in linea di massima dovrebbe rifiutare qualsiasi corteggiamento.

Il club di via Aldo Rossi ha intenzione di respingere le proposte per Bennacer poiché vorrebbe costruire la squadra del futuro sul ragazzo di Arles, cresciuto molto durante questo campionato nonostante un inizio difficile. Acquistato la scorsa estate per 16 milioni di euro dall’Empoli, il centrocampista algerino potrebbe essere un elemento importantissimo per quest’ultima parte di stagione, ma anche in previsione dello sbarco di Ralf Rangnick. Bennacer infatti potrebbe giocare sia nel ruolo di playmaker che da mezzala, ma l’idea della società è di affiancargli un altro centrocampista con le caratteristiche di Bakayoko per formare una coppia completa in mediana.