Il Milan cerca un difensore: non solo Kelly, sale la candidatura anche di Van Breemen

Il Milan continua a monitorare il mercato dei difensori in vista di gennaio. Considerato che Kalulu sarà out a lungo e che anche Pellegrino dovrà rimanere ai box per molte settimane, la squadra di Pioli ha bisogno di rinforzi nel reparto arretrato. La condizione fisica di Kjaer non è delle migliori per sostenere 3 partite alla settimana e Moncada sta già sondando diverse piste, tutte riconducibili a calciatori giovani.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il 2004 Kelly del Bournemouth, in scadenza nel 2024 e nel mirino anche di Juventus e alcuni top club inglesi, è l'obiettivo principale. È stato visionato anche dal vivo e addirittura il direttore sportivo del Diavolo ha parlato pure con lui. Fra le alternative ci sono Esteve del Montpellier, Koulierakis del PAOK e sale anche la candidatura di Van Breemen del Basilea, visionato anche lui nel match contro l'Yverdon.