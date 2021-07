Il Milan e la scelta di Giroud: Maldini cercava un profilo esperto e vincente

Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, il Milan ha scelto di prendere Olivier Giroud perchè il dt Paolo Maldini cercava un profilo esperto e vincente da inserire in una squadra molto giovane come quella rossonera. Con il francese, il Diavolo ha sistemato l'attacco milanista dove il solo Ibrahimovic non poteva bastare per affrontare una stagione che prevede anche il ritorno del Milan in Champions League.