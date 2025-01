Il Milan forte su Ricci, ma il Torino non lo vende a gennaio: il piano per l'estate

Il Milan guarda già al futuro e punta forte su Samuele Ricci per rinforzare la mediana nella prossima stagione. Il centrocampista classe 2001, fresco di rinnovo con il Torino fino al 2028, è considerato uno dei profili più interessanti del panorama italiano e si trova in cima alla lista degli obiettivi del club rossonero per l’estate.

Come riportato sul sito di Tuttomercatoweb, nonostante l’interesse concreto, il Torino, guidato dal presidente Urbano Cairo e dal direttore sportivo Davide Vagnati, ha chiuso la porta a qualsiasi trattativa per gennaio. La società granata non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore a stagione in corso, concentrandosi invece su rinforzi immediati per il presente. Il club piemontese è infatti al lavoro per inserire un nuovo attaccante e, se possibile, un altro centrocampista nella rosa di Paolo Vanoli.

Dal canto suo, il Milan ha deciso di attendere la fine del campionato per muoversi concretamente su Ricci, considerandolo una pedina ideale per il centrocampo di Sergio Conceiçao. Con il calciomercato estivo, i rossoneri potrebbero accelerare i contatti per portare a San Siro uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.