Il Milan non molla Jashari ma intanto sa già chi sarebbe il piano B

Con la cessione di alcuni esuberi che si è è verificata e si sta verificando ancora in queste ore, il Milan potrebbe ora essere più deciso e tranquillo a migliorare l'offerta per Ardon Jashari al Club Brugge. La trattativa è ancora in una fase di stallo ma è in arrivo il rilancio del club rossonero: verrà alzata sicuramente la parte fissa fino ai 34 e 35 milioni, d'altra parte i bonus dovrebbero essere abbassati per fare in modo che il costo complessivo non cambi rispetto alla proposta che il Diavolo aveva presentato qualche settimana fa.

Il Milan non molla Jashari allo stesso tempo però, in attesa di capire se davanti a un pagamento immediato più alto i belgi allenteranno la presa, il club rossonero si tutela pensando a un'alternativa. Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, il primo nome in questo senso è Tyler Adams, centrocampista del Bournemouth e della nazionale americana. Potrebbe essere un colpo mediatico, per un giocatore statunitense che è anche molto amico di Christian Pulisic. Dal punto di vista economico, la dirigenza milanista conta di spendere circa quanto stanziato per lo svizzero del Club Brugge.