Il Milan preme per la cessione di Tomori al Tottenham. Ma per ora il difensore non ha ancora accettato la destinazione

Matteo Moretto ha parlato così su X della trattativa tra Milan e Tottenham per Fikayo Tomori: "Il Milan preme per la cessione di Fikayo Tomori al Tottenham. Il club rossonero ha dato il via libera agli Spurs di negoziare con il difensore inglese. Ad oggi Tomori NON ha ancora accettato la destinazione. Milan e Tottenham hanno impostato la trattativa sulla base di circa 25 milioni di euro bonus compresi".

Questi i numeri stagionali di Tomori con il Milan:

PRESENZE SERIE A: 12

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 2

PRESENZE TOTALI: 21

MINUTI IN CAMPO: 1627'

AMMONIZIONI: 5