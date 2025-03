Il Milan punta De Cuyper: il Diavolo potrebbe spingersi fino a 20 milioni

vedi letture

Il futuro di Theo Hernandez è ormai segnato. Il terzino francese starebbe dando continuità ad un rendimento piuttosto deludente che non avrebbe fatto registrare passi in avanti nelle trattative per il suo rinnovo, nonostante la sua volontà sia quella di restare al Milan.

Il club rossonero non sarebbe però dello stesso avviso, e lo conferma il fatto che avrebbe già cominciato a guardarsi intorno per capire come sostituire il numero 19 nella prossima stagione. L'erede di Theo Hernandez ha già un nome ed un cognome, Maxim De Cuyper, classe 2000 del Club Bruges che nell'ultima giornata di Champions League ha anche segnato un gol, mostrando capacità realizzative oltre che un'ottima propensione a difendere.

Considerata la forte concorrenza che si è creata sul giocatore, il Milan avrebbe rinnovato i contatti con gli agenti del ragazzo, confermando il loro interesse per un giocatore che potrebbe rappresentare il futuro. Scrive inoltre Il Corriere dello Sport che il club rossonero sarebbe pronto a spingersi fino ai 20 milioni di euro per De Cuyper, cifra che potrebbe però anche non bastare se il prezzo del classe 2000 dovesse lievitare da qui al termine della stagione.