Il Milan rilancia per Fofana: parti più vicine, ma la trattativa non è ancora chiusa

Il mediano che tanto manca al Milan è Youssouf Fofana, e ieri in conferenza stampa Paulo Fonseca è stato piuttosto chiaro. In tal senso la dirigenza rossonera continua a lavorare su questo fronte per cercare di regalare il prima possibile il centrocampista francese all'allenatore portoghese, con le parti che nelle scorse ore si sarebbero a sorpresa avvicinate.

Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan avrebbe presentato al Monaco una nuova offerta per Fofana da 20 milioni di euro più bonus difficilmente raggiungibili. I monegaschi ne continuano a chiedere 25, ma le parti in questo momento sarebbero più vicine, anche se la trattativa non sarebbe conclusa al 100%.

Decisiva sotto questo pronte potrebbe risultare essere la volontà del classe '99, che starebbe spingendo per trasferirsi al Milan.