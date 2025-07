Milan, sondaggio per Wesley del Flamengo ma la Roma è avanti perché ha già un'intesa con il terzino

vedi letture

Secondo quanto riferisce Sky, il Milan avrebbe fatto un sondaggio per chiedere informazioni su Wesley Vinícius França Lima, terzino destro classe 2003 del Flamengo e della nazionale brasiliana su cui però è in vantaggio la Roma che ha già in mano un accordo con il giocatore. I giallorossi devono però trovare ancora un'intesa con il club verdeoro per il cartellino di Wasley.

In merito agli obiettivi di mercato del Milan, qualche settimana fa il ds Igli Tare, durante l'incontro con la stampa nella sede milanista di via Aldo Rossi, ha spiegato: "Stiamo valutando l'intervento anche di un altro giocatore a centrocampo insieme a un attaccante. Prenderemo un terzino destro e un terzino sinistro. Nel caso di una cessione interverremo anche sulle ali e in difesa centrale. Stesso discorso per gli esterni d'attacco. Noi dobbiamo essere concentrati a fare il meglio possibile per la squadra ed essere protagonisti”.