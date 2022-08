Il Milan segue da vicino l'interessamento del Newcastle per Paquetà

MilanNews.it

Lucas Paquetà ex calciatore rossonero, era stato ceduto nell'estate del 2020 al Lione con i rossoneri che si erano preservati con una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Le prestazioni in Francia del brasiliano sono state in crescendo e oggi sulle sue tracce ci sarebbe il solito Newcastle. Se la trattativa tra inglesi e francesi dovesse andare in porto, il club rossonero potrebbe incassare una discreta somma non elevatissima ma che fa sempre comodo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.