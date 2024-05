Il Monza vuole trattenere Daniel Maldini, ma il club brianzolo dovrà trattare il prezzo del cartellino con il Milan

Secondo quanto scrive l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Monza vuole trattenere Daniel Maldini, arrivato a gennaio in prestito dal Milan, ma il club brianzolo dovrà trattare il prezzo del cartellino con i rossoneri visto che nell'accordo tra le due società non c’è nessun diritto d’acquisto a cifre prefissate.

Questi i numeri di Daniel Maldini con la maglia del Monza:

PRESENZE: 11

MINUTI IN CAMPO: 326'

GOL: 4