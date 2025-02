Il Napoli sonda Noah Okafor come opzione last minute

Il Napoli avrebbe fatto un sondaggio nelle ultime ore per Noah Okafor, attaccante in uscita dal Milan. A riferirlo è Matteo Moretto su X: "Il Napoli sonda Noah Okafor come opzione last minute. Da considerare la volontà del calciatore, che negli ultimi giorni ha rifiutato diverse opportunità". Nelle scorse settimane, il giocatore svizzero era stato ad un passo dal Lipsia che però ha deciso di non formalizzare il suo acquisto dopo le visite mediche.