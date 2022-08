Il Secolo XIX - Spezia in vantaggio sul Milan per Onana

MilanNews.it

Secondo quanto riporta l'edizione di oggi de Il Secolo XIX, lo Spezia sarebbe in vantaggio sul Milan per l'acquisto del centrocampista camerunese del Bordeaux Jean Onana. L'offerta della squadra ligura sarebbe più alta di quella messa sul tavolo dai rossoneri, grazie ai 6 milioni più 1.5 di bonus che lo Spezia sta per incassare dalla cessione di Antiste al Sassuolo. Inoltre, a muovere i fili dell'operazione dietro le quinte ci sarebbe l'Inter.