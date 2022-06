Il Tempo - Dybala, l'Inter non sembra più convinta. Milan pronto ad inserirsi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'all in su Romelu Lukaku, il belga è davvero vicino al ritorno in Italia in prestito dal Chelsea, l'Inter sembra non essere più così convinta su Paulo Dybala.

A riportarlo è "Il Tempo", che aggiunge inoltre un dettaglio interessante: questo tentennamento dei nerazzurri sull'argentino è arrivato alle orecchie di molti, con il Milan pronto ad inserirsi. L'ex Juve diventa così uno degli obiettivi alternativi a Zaniolo per l'attacco del Diavolo: se alla fine Dybala finisse davvero nella Milano campione d'Italia allora si chiuderebbe ogni discorso per Zaniolo in rossonero.