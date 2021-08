Il Torino aspetta Pobega, ma prima deve arrivare Bakayoko

Il Milan e il Torino hanno raggiunto, già da dieci giorni, l'accordo sul passaggio di Tommaso Pobega in prestito secco ai granata. Una scelta dettata da molteplici fattori, tra i quali quello della presenza di Juric sulla panchina del Toro, ritenuto l'allenatore ideale per far crescere ulteriormente Pobega prima di un ritorno, probabilmente in pianta stabile, a Milanello. Ma prima che Tommaso si vesta di granata, sarà necessario lo sbarco a Milano di Tiemoué Bakayoko.