In corso trattative tra Fulham e Milan per Chukwueze

vedi letture

Continuano a uscire notizie e indiscrezioni sul mercato del Milan che promette di regalare botti in entrata e uscita fino all'ultimissima ora. Sul suo account X il giornalista Fabrizio Romano ha riportato che il Fulham avrebbe preso contatti con il Milan per l'acquisto di Samuel Chukwueze. Al momento sono in corso le trattative tra le parti coinvolte ma come viene sottolineato c'è poco tempo per chiudere l'operazione.