In divenire la cessione di Emerson Royal al Besiktas

L'esclusione di Emerson Royal dalla lista dei convocati per la tournée in Asia e Oceania del Milan conferma che Max Allegri non considera per nulla il terzino brasiliano. A fronte di questo il club rossonero starebbe cercando di piazzarlo altrove in questo calciomercato, e la permanenza a Milano del direttore sportivo Igli Tare potrebbe essere strettamente legata a questa situazione, così come a tante altre.

Scrivono infatti i colleghi del Corriere dello Sport che è addirittura in divenire la cessione di Emerson Royal al Besiktas in prestito con diritto di riscatto.