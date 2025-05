Incontro Tare-Quilon, il Milan apre alla cessione di Theo: offerte dall'Arabia, il terzino vorrebbe rimanere in Europa

Terminato l'incontro a Casa Milan con l'agente di Theo Hernandez, riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport. La richiesta per rinnovare, il contratto del terzino scade al 30 giugno 2026, presentata da Quilon è da 7-8 milioni di euro.

Il Milan non si spingerà a quelle cifre ed apre quindi ad una cessione, chiedendo di portare offerte adeguate. C'è il forte interesse dell'Arabia con l'Al Hilal ma il giocatore preferirebbe rimanere in Europa. Situazione in evoluzione, il Milan aspetta: nel frattempo Igli Tare vola a Monaco per assistere alla finale di Champions League e anche per un paio di appuntamenti.