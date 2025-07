Javi Guerra prima alternativa a Jashari, ma piace anche a United e Atletico Madrid

Continua l'estenuante braccio di ferro tra il Milan e il Club Bruges per Ardon Jashari. Neanche l'ultima offerta da 33.5 milioni di euro più bonus è riuscita ad abbattere il muro dei belgi, che per lasciar partire lo svizzero continuano a chiederne almeno 35 garantiti (esclusi bonus). Di questo passo la corda rischia di spezzarsi, motivo per il quale dalle parti di via Aldo Rossi starebbero cominciando a valutare delle alternative al classe 2002.

Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che ci potrebbe essere un ritorno di fiamma del Milan per Javi Guerra, giocatore in rottura con il Valencia e che i rossoneri avevano sondato ad inizio mercato. Il capitano dell'U21 spagnola continua infatti a rifiutare il rinnovo dei Los Che, ma questo non spianerebbe affatto al strada al Milan, anche perché Javi Guerra piace sia al Manchester United che all'Atletico Madrid.