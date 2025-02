Joao Felix-Milan, rossoneri al lavoro per provare a chiudere: c'è fiducia nonostante la concorrenza

Il Milan vuole provare a chiudere per un altro attaccante, in quello che oggi è l'ultimo giorno di mercato in questa sessione invernale. Dopo gli arrivi di Gimenez e Walker, la società rossonera sarebbe al lavoro per regalare a Conceicao un altro importante giocatore.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, questa sarà una notte importante per il futuro di Joao Felix. Il talento portoghese piace tantissimo al Milan, e lui stesso gradirebbe la destinazione in Italia, sponda rossonera. Milan dunque al lavoro per trovare un'intesa col Chelsea. C'è fiducia nonostante la grande concorrenza in Premier.