Juve, Lazio e Atalanta su Brescianini. Il Milan ha il 50% della rivendita

vedi letture

Nella rosa del Frosinone, oltre a Soulé, c'è un altro giocatore che in questa stagione sta stupendo un po' tutti per numeri, continuità e impatto sulle singole partite. Marco Brescianini è stata una delle tante intuizioni del ds Guido Angelozzi che lo ha portato allo stirpe a zero. Ed in vista dell'estate potrebbe già essere in ponte una corposa plusvalenza.

Secondo gazzetta.it infatti il cartellino del centrocampista in estate potrebbe essere venduto per circa 10 milioni di euro, col Milan che ha in mano il 50% sulla eventuale rivendita da parte della società ciociara. Nelle ultime settimane, si legge, il classe 2000 è finito nel mirino di diverse big del campionato italiano, fra cui Juventus, Lazio e Atalanta, tutte società che hanno già sondato il suo profilo. Per il momento niente di concreto, con le varie trattative che saranno avviate solo a campionato concluso e una volta capito quale sarà la sorte finale del Frosinone.

Il prodotto del settore giovanile rossonero dall'inizio del campionato ha messo insieme un totale di 24 presenze in campionato, con all'attivo anche 3 gol e un assist. Un profilo che, come detto, va adesso alla ricerca della salvezza con la squadra che ha puntato su di lui in estate ma che per il futuro può già sognare in grande.