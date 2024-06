Juventus, non solo Calafiori: Thiago Motta ha chiesto anche Kiwior per la difesa

vedi letture

In attesa dell'annuncio ufficiale, Thiago Motta e la Juventus già starebbero iniziando a lavorare in sinergia in vista della prossima estate di calciomercato. L'approdo in panchina dell'italo-brasiliano potrebbe prevedere una rivoluzione importante un po' in tutti i reparti, come ad esempio la difesa, dove l'allenatore ha chiesto alla dirigenza alcuni uomini fidati per allestire una squadra a sua immagine e somiglianza.

Stando ai colleghi di TMW, infatti, oltre a Riccardo Calafiori Thiago Motta vorrebbe portare alla Juventus anche Jakub Kiwior, difensore polacco, di proprietà dell'Arsenal, con il quale ha lavorato ai tempi dello Spezia. Sul giocatore ci sarebbe anche il forte interesse del Milan (CLICCA QUI), anche lui alla ricerca di un difensore giovane, e mancino, col quale andare a rinforzare e completare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Il problema per la Juventus non sarebbe neanche tanto rappresentato dalla concorrenza del Diavolo, bensì dall'aspetto economico: per strappare il giocatore ai Gunners serviranno non meno di 20 milioni di euro. Cifra al momento considerata eccessiva ma che, col passare delle settimane, potrebbe essere smorzata. Intanto però l'apprezzamento, forte, da parte dei bianconeri è da registrare. E da tenere sotto osservazione.