Dalla Francia - Milan al lavoro per un difensore: Jakub Kiwior è la priorità

Milan al lavoro per un difensore: Jakub Kiwior è la priorità

Oltre all'attaccante, nel prossimo calciomercato estivo il Milan farà quasi sicuramente anche un difensore centrale così da andare a sostituire in rosa Simon Kjaer, che nel corso dell'ultimo weekend di campionato ha salutato San Siro e tutto il popolo milanista dopo 4 anni e mezzo intensi.

A fronte di questo nel corso di questi mesi tantissimi nomi sarebbero stati accostati alla formazione rossonera, ma stando ai colleghi di Footmercato Jakub Kiwior dell'Arsenal sarebbe al momento la priorità del Milan per rinforzare la propria difesa nel prossimo calciomercato. Classe 2000, il polacco ex Spezia sarà protagonista quest'estate in Germania con la Polonia ad EURO2024 dopo una stagione più che ottima in maglia Gunners, nella quale ha totalizzato 29 presenze in tutte le competizioni ed un gol.