Kirovski è già a Milano: incontro con Geoffrey Moncada nel pomeriggio

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Jovan Kirovski è a Milano: in attesa dell'annuncio ufficiale del suo arrivo al Milan, oggi pomeriggio il nuovo dirigente rossonero si è incontrato con Geoffrey Moncada, per parlare principalmente del progetto Under 23, che il Milan ha seriamente intenzione di mettere in piedi. Ad allenarla ci sarà Daniele Bonera, e i rossoneri saranno il terzo club di A ad avere la seconda squadra.

Rimane da capire il discorso legato all'iscrizione al campionato: il club farà richiesta sperando di essere ammesso alla prossima Lega Pro.