L'addio di Duarte dà il via al mercato del Milan: Simakan e Meite restano i nomi più caldi

Il Milan saluta senza particolari rimpianti Leo Duarte, difensore brasiliano che nelle scorse ore si è trasferito ai turchi del Basaksehir. Un'operazione, quella chiusa dai rossoneri, che di fatto è il presupposto necessario per provare ad accelerare anche sul mercato in entrata. E il nome buono, ancora una volta, sembra essere quello di Mohamed Simakan. E' lui, oggi, il primo obiettivo rossonero per una difesa che numericamente ha bisogno di un arrivo dopo l'addio del brasiliano. Poi ci sarà spazio anche per il rinforzo a centrocampo, col nome di Soualiho Meite del Torino che nelle ultime ore ha visto impennare le proprie quotazioni. La gara di domani contro i granata, in tal senso, potrebbe essere l'occasione giusta per discutere degli ultimi dettagli di un'operazione che dovrebbe chiudersi a cifre rasenti i 10 milioni di euro fra prestito e riscatto.