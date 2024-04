L'agente di David ieri sera a Milano. L'attaccante è ancora un obiettivo rossonero: la foto

vedi letture

Nikos Mavromaras, fondatore e CEO di Axia Sports Management, società che ha in carico la procura dell'attaccante canadese Jonathan David del Lille, è a Milano. Lo stesso agente ieri sera sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto (a fine articolo) di una nota via milanese del centro. Una presenza in città che potrebbe sicuramente avere risvolti di mercato. Non è un mistero, infatti, che Jonathan David sia uno dei profili seguiti dal Milan come possibile nuovo centravanti a partire dalla prossima stagione: il canadese, tra l'altro, è da tempo un vecchio pallino di Moncada.

Nei giorni scorsi MilanNews.it (LEGGI QUI) aveva sottolineato come l'ipotesi David non vada scartata a priori, nonostante il primo obiettivo rimanga Joshua Zirkzee per il Milan. Il profilo dell'attaccante canadese è vantaggioso perché andrà in scadenza con il Lille al termine del 2025 e attualmente non ha ancora rinnovato con i francesi e non sembra avere nei suoi piani questa eventualità. La presenza di Mavromaras desta qualche sospetto in più ma vedremo se arriveranno notizie di un suo contatto con il club rossonero nelle prossime ore.