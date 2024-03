MN - In estate il nuovo 9 del Milan: Zirkzee il primo nome, David non va scartato

Come noto da tempo, il Milan in estate farà il grande sforzo per provare a portare in rossonero un nuovo numero 9, che possa sostituire il partente Olivier Giroud (sempre più convinto di scegliere la destinazione Los Angeles nella MLS), regalando gol in una quantità che permetta al club di lottare per i più importanti obiettivi stagione dopo stagione.



Zirkzee il primo nome

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Joshua Zirkzee è il primo nome sulla lista di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Il 9 del Bologna sta giocando una stagione splendida con Thiago Motta e rappresenterebbe il profilo ideale per il club rossonero: giovane, forte e anche bello da vedere, come da grande tradizione dei 9 milanisti. L'operazione non è, comunque, semplice, dato che il prezzo di partenza sarà di almeno 40-50 milioni di euro e la concorrenza, sia italiana che estera, si preannuncia già molto folta.

Non è del tutto tramontata, nonostante ci sia stata una diminuzione del gradimento rispetto agli scorsi mesi e alla scorsa estate, l'opzionedel Lille. Il canadese è tornato a segnare con frequenza nelle ultime partite, dopo una prima parte di stagione abbastanza difficile: sono 22, al momento, le reti messe a segno tra tutte le competizioni dall'attaccante del Lille. Il vantaggio dell'operazione è tutto nelladi David, fissata per il 2025, che permetterebbe, di conseguenza, una trattativa a cifre più contenute rispetto a quelle di Zirkzee.

di Antonio Vitiello